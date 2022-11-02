Илон Маск хочет ввести плату за галочку верификации в Twitter. Почему это может стать проблемой

За галочку верификации в Twitter нужно будет платить примерно $8 в месяц. За эту плату пользователи получат другие привилегии, в частности, приоритетность показа в поисковой выдаче, а также возможность публиковать более длинные видео и аудио. Кроме того, владельцам галочки будут транслировать вдвое меньше рекламы, сообщил Илон Маск.
По словам Маска, стоимость галочки верификации будет меняться в зависимости от покупательной способности в регионе.
Почему это может стать проблемой?
Сейчас синяя галочка верификации возле имени пользователя является бесплатной. Как правило, его используют публичные лица, бренды, правительственные организации.
Маск назвал существующую процедуру верификации «разделением на господ и крестьян». По его мнению, каждый пользователь может быть верифицирован за плату. Публичные деятели будут иметь дополнительный тег под именем.
Такая система может усложнить обнаружение дезинформации и поиск высококачественной информации, считает Ну Векслер, бывший руководитель отдела глобальных политических коммуникаций Twitter, пишет BBC. Если раньше значок верификации был одним из способов отфильтровывания дезинформации, то теперь он не будет иметь такого значения, считает эксперт.
Напомним, Илон Макс стал владельцем Twitter 27 октября, приобретя компанию за 44 миллиарда долларов. Почти сразу он уволил генерального директора компании Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджая Гадде.
Маск заявлял , что хочет сделать Twitter лучше: добавить новые функции, сделать «открытыми» для аудитории алгоритмы, а также побороть спам-ботов.
По словам Маска, стоимость галочки верификации будет меняться в зависимости от покупательной способности в регионе.
Почему это может стать проблемой?
Сейчас синяя галочка верификации возле имени пользователя является бесплатной. Как правило, его используют публичные лица, бренды, правительственные организации.
Маск назвал существующую процедуру верификации «разделением на господ и крестьян». По его мнению, каждый пользователь может быть верифицирован за плату. Публичные деятели будут иметь дополнительный тег под именем.
Такая система может усложнить обнаружение дезинформации и поиск высококачественной информации, считает Ну Векслер, бывший руководитель отдела глобальных политических коммуникаций Twitter, пишет BBC. Если раньше значок верификации был одним из способов отфильтровывания дезинформации, то теперь он не будет иметь такого значения, считает эксперт.
Напомним, Илон Макс стал владельцем Twitter 27 октября, приобретя компанию за 44 миллиарда долларов. Почти сразу он уволил генерального директора компании Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджая Гадде.
Маск заявлял , что хочет сделать Twitter лучше: добавить новые функции, сделать «открытыми» для аудитории алгоритмы, а также побороть спам-ботов.
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