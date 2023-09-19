Илон Маск хочет сделать соцсеть X полностью платной

11:21 19 сентября Киев, Украина

Илон Маск хочет сделать X (бывший Twitter) полностью платным. Маск считает, что введение платы за пребывание на платформе – единственный способ устранить проблему ботов.

Об этом сообщает Variety, ссылаясь на его беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Маска, X перейдет к небольшой ежемесячной оплате, однако конкретную сумму и сроки нововведения он не назвал.



Сейчас платформа имеет 550 миллионов активных пользователей ежемесячно, ежедневно создающих 100-200 миллионов постов в социальной сети. По состоянию на середину июля соцсеть имела 50% падение доходов от рекламы и большую долговую нагрузку.



Подписка X Blue ( Twitter Blue ) стоит 8 долларов в месяц. Она позволяет видеть наполовину меньше рекламы; редактировать публикацию в течение одного часа; публиковать больше символов (25 000 вместо 280); загружать видео продолжительностью до трех часов; приоритетно ранжировать публикации в поиске.