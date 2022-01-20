Илон Маск готов к испытанию нового прототипа корабля Starship

07:02 13 Сентябрь Киев, Украина

Неутомимые сотрудники SpaceX продолжают поражать мир размахом своих проектов.

Как сообщил в Twitter сам основатель SpaceX Илон Маск, его компания практически готова провести испытания нового корабля Starship. Этот корабль в будущем планируют использовать для доставки грузов на Луну и Марс, а также коллективных полетов до ста пассажиров.

По его словам, модификация корабля SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готова приблизительно через неделю.

Специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый полет на высоту 18,3 км и возвращение его на Землю.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов на Марс.

До этого несколько прототипов корабля Starship взорвались во время испытаний на полигоне.