Хунта в Нигере угрожает убить президента, если страны ЕКОВАС не откажутся от военной интервенции

07:28 11 августа Киев, Украина

Захватившие власть в Нигере военные предупредили замгоссекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд о том, что убьют действующего президента страны Мохаммеда Базума, если соседние страны попытаются военным путем вмешаться в конфликт.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на двух неназванных западных чиновников.

По словам одного из военных чиновников, представители захватившей власть в Нигере хунты сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе для Базума во время ее визита в страну на этой неделе.

Другой американский чиновник на условиях анонимности также подтвердил эту информацию журналистам.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЕКОВАС) предупреждала, что разработала план введения войск в Нигер, если хунта не освободит из заключения законно избранного президента Мохамеда Базума и не передаст ему власть.