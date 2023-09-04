Хунта в Нигере угрожает убить президента, если страны ЕКОВАС не откажутся от военной интервенции

Захватившие власть в Нигере военные предупредили замгоссекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд о том, что убьют действующего президента страны Мохаммеда Базума, если соседние страны попытаются военным путем вмешаться в конфликт.
Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на двух неназванных западных чиновников.
По словам одного из военных чиновников, представители захватившей власть в Нигере хунты сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе для Базума во время ее визита в страну на этой неделе.
Другой американский чиновник на условиях анонимности также подтвердил эту информацию журналистам.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЕКОВАС) предупреждала, что разработала план введения войск в Нигер, если хунта не освободит из заключения законно избранного президента Мохамеда Базума и не передаст ему власть.
Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на двух неназванных западных чиновников.
По словам одного из военных чиновников, представители захватившей власть в Нигере хунты сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе для Базума во время ее визита в страну на этой неделе.
Другой американский чиновник на условиях анонимности также подтвердил эту информацию журналистам.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЕКОВАС) предупреждала, что разработала план введения войск в Нигер, если хунта не освободит из заключения законно избранного президента Мохамеда Базума и не передаст ему власть.
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