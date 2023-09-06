Хунта в Нигере аннулировала дипломатические карты и визы посла Франции и его семьи

Министерство иностранных дел Нигера сообщило МИД Франции об отмене дипломатических карт и виз посла Франции в стране Сильвена Итту и его семьи.
Об этом сообщает ANP, ссылаясь на письмо МИД Нигера.
В своем письме от 29 августа МИД Нигера указывает, что "вопрос о высылке посла Франции из страны неизменен, и любые замечания на этот счет беспредметны", и напоминает, что в конце 48-часового срока, предоставленного французскому дипломату покинуть Нигер, срок действия которого истек 28 августа, "заинтересованное лицо больше не пользуется привилегиями и иммунитетами, связанными с его статусом, как члена дипломатического персонала посольства".
Также в письме отмечается, что полиция Нигера "получила указание принудительно вывезти посла Франции и его семью из страны".
28 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол страны в Нигере Сильвен Итту все еще находится там, несмотря на ультиматум хунты покинуть территорию государства в течение 48 часов.
26 августа военное руководство Нигера, захватившее власть в стране, приказало французскому послу покинуть Нигер в течение следующих 48 часов. В частности, хунта заявила, что посол Франции отказался от приглашения встретиться с министром иностранных дел Нигера в пятницу, 25 августа. Возглавляемое хунтой министерство иностранных дел заявило, что действия французского правительства противоречат интересам Нигера. Французская сторона в свою очередь ответила, что хунта не имеет такого права.
Об этом сообщает ANP, ссылаясь на письмо МИД Нигера.
В своем письме от 29 августа МИД Нигера указывает, что "вопрос о высылке посла Франции из страны неизменен, и любые замечания на этот счет беспредметны", и напоминает, что в конце 48-часового срока, предоставленного французскому дипломату покинуть Нигер, срок действия которого истек 28 августа, "заинтересованное лицо больше не пользуется привилегиями и иммунитетами, связанными с его статусом, как члена дипломатического персонала посольства".
Также в письме отмечается, что полиция Нигера "получила указание принудительно вывезти посла Франции и его семью из страны".
28 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол страны в Нигере Сильвен Итту все еще находится там, несмотря на ультиматум хунты покинуть территорию государства в течение 48 часов.
26 августа военное руководство Нигера, захватившее власть в стране, приказало французскому послу покинуть Нигер в течение следующих 48 часов. В частности, хунта заявила, что посол Франции отказался от приглашения встретиться с министром иностранных дел Нигера в пятницу, 25 августа. Возглавляемое хунтой министерство иностранных дел заявило, что действия французского правительства противоречат интересам Нигера. Французская сторона в свою очередь ответила, что хунта не имеет такого права.
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