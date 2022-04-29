Хрупкое перемирие: Армения и Азербайджан обменялись обвинениями

09:39 29 июля Киев, Украина

Армения и Азербайджан выразили взаимные претензии, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе.

Как заявили в Министерстве обороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана ночью начали обстрел позиций армянских сил, после чего военные Армении открыли ответный огонь.



В свою очередь Азербайджан выдвинул встречные обвинения.



В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Армения «грубо нарушила» условия перемирия.

«29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района. В сторону наших позиций также было брошено 10−12 ручных гранат Ф-1», — говорится в сообщении.

Новое обострение на границе Армении и Азербайджана произошло 28 июля. В Армении сообщили о трех убитых и четырех раненых. Баку сообщил о двух раненых.



Перемирие было объявлено утром того же дня, но оно продержалось менее суток.