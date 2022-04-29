Хрупкое перемирие: Армения и Азербайджан обменялись обвинениями

Армения и Азербайджан выразили взаимные претензии, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе.
Как заявили в Министерстве обороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана ночью начали обстрел позиций армянских сил, после чего военные Армении открыли ответный огонь.
В свою очередь Азербайджан выдвинул встречные обвинения.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Армения «грубо нарушила» условия перемирия.
Новое обострение на границе Армении и Азербайджана произошло 28 июля. В Армении сообщили о трех убитых и четырех раненых. Баку сообщил о двух раненых.
Перемирие было объявлено утром того же дня, но оно продержалось менее суток.
Перемирие было объявлено утром того же дня, но оно продержалось менее суток.
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