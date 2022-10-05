Хранилища природного газа Румынии заполнены более чем на 80%

17:43 05 октября Киев, Украина

Хранилища природного газа в Румынии заполнены более чем на 80% и могут достичь 90% к 1 ноября, заявил заместитель министра энергетики Дэн Драган.

"Накопившиеся объемы значительны и превышают показатели предыдущих зим. Мы надеемся, что к 1 ноября мы приблизимся к 90%, что даст нам стабильность этой зимой", - сказал Драган на энергетическом семинаре.

В отличие от других государств региона, Румыния меньше полагается на российский газ: она производит около 90% необходимого газа внутри страны через государственного производителя Romgaz, нефтегазовую группу OMV Petrom и Black Sea Oil & Gas (BSOG), пишет издание.



Компания BSOG запустила свою морскую газовую платформу в румынских водах Черного моря в начале этого года. Потенциал для дальнейших открытий газа в Черном море Румынии значителен, но правительству необходимо улучшить регулирование, чтобы ускорить разработку, сообщают в издании ссылаясь на заявления ведущих производителей газа Румынии.



Хотя Румыния выполнила установленный Европейским союзом целевой показатель по хранению ресурсов, этой зимой ей все еще может понадобиться импорт газа, сообщают в материале.