Хорватия вступила в зону евро и Шенген

09:57 03 января Киев, Украина

На пограничном переходе Брегана между Хорватией и Словенией в новогоднюю полночь полиция сняла запретительные знаки и в последний раз подняла шлагбаум, после чего была установлена табличка с надписью «Свободный проход», символизирующая отмену погранконтроля и присоединение к еврозоне.



Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал это историческим моментом, а председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, также принявшая участие в церемонии на границе, отметила «два огромных достижения для самого молодого участника Европейского союза в один и тот же день».



Позже глава Еврокомиссии в компании с хорватским премьером отправились в столицу страны, Загреб, и заказали кофе: когда Пленкович

рассчитался с официантом банкнотами евро вместо выведенной из обращения хорватской куны, фон дер Ляйен зааплодировала.

Хорватия вступила в ЕС в 2013 году, а теперь стала 27-й страной, присоединившейся к Шенгенской зоне, и двадцатой по счету, принявшей валюту евро.



Министр финансов Марко Приморац, выступая в парламенте в декабре, сказал, что переход на евро укрепит экономику, улучшит инвестиционный климат и сделает Хорватию более устойчивой к внешним потрясениям.



Болгария и Румыния в начале декабря не были допущены к вступлению в Шенгенскую зону с Нового года из-за возражений Австрии и Нидерландов, но Бухарест и София сообщили, что вновь подадут заявки. Через год, согласно плану, Болгария планирует перейти на евро, однако этому может помешать политический тупик в парламенте.