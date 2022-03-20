Хорватия ужесточает карантинные ограничения

14:58 26 октября Киев, Украина

Из-за роста инфицирования коронавирусом , правительство Хорватии было вынуждено ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает Croatian Week в понедельник, 26 октября.



В ближайшие две недели в стране запрещены все публичные собрания с участием более 50 человек. На свадьбах, а также на похоронах могут присутствовать до 30 человек, а на частных собраниях - не более 15 человек.



Кроме того, правительство запретило продажу алкоголя с 00:00 до 6:00. Кроме того, все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. При этом ношение масок становится обязательным на улице, когда невозможно соблюдать дистанцию. Также рекомендуется работа из дома.



В течение последних 14 дней в Хорватии инцидентность заболевания составила 391 на 100 тысяч населения.





