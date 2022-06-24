Хорватия станет 20-й по счету страной еврозоны

Саммит лидеров Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро. Хорватия с января будущего года станет 20-й по счету страной еврозоны.
Об этом сообщает Euronews.
Членство Хорватии в ЕС обязывает ее в конечном счете присоединиться к еврозоне. Перед вступлением Хорватии в ЕС 1 июля 2013 года Борис Вуйчич, управляющий Хорватского национального банка, заявил, что хотел бы, чтобы куна была заменена евро как можно скорее после вступления. В 2020 году страна присоединилась к Европейскому механизму валютных курсов (ERM-2).
Страны — члены Еврозоны одобрили заявку Хорватии 16 июня. На следующий день рекомендация была принята квалифицированным большинством голосов государств — членов еврозоны в рамках Совета Ecofin. Процесс завершится принятием Советом Европы после консультаций с Европарламентом и ЕЦБ трех правовых актов, необходимых для введения Хорватией евро с 1 января 2023 года. Ожидается, что эти документы примут в июле.
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