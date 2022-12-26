Хорватия с начала нового года перейдет на евро

09:23 26 декабря Киев, Украина





Как пишет FT, такой шаг является логичным, так как на единую валюту еврозоны здесь приходится половина всех банковских депозитов и 60% всех кредитов.



Кроме того, по мнению обозревателей, это станет стимулом для европейского единства, в то время как россия пытается внести разногласие в ЕС.



По словам экспертов, переход с хорватской куны на евро принесет пользу национальной экономике, поскольку наличие единой валютной зоны в стране с 4-миллионным населением сделает ее более привлекательной для иностранных инвестиций.



Глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич сообщил, что Хорватия имеет валютные резервы в размере 27 млрд евро - это 40% ВВП страны. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Хорватии составила около 3,5%, что ниже, чем в Италии и Греции, и несколько выше, чем в Испании, хотя страна еще не присоединилась к евро. С 1 января 2023 года власти Хорватии введут в денежное обращение евро . Об этом в воскресенье, 25 декабря, пишет Financial Times.Как пишет FT, такой шаг является логичным, так как на единую валюту еврозоны здесь приходится половина всех банковских депозитов и 60% всех кредитов.Кроме того, по мнению обозревателей, это станет стимулом для европейского единства, в то время как россия пытается внести разногласие в ЕС.По словам экспертов, переход с хорватской куны на евро принесет пользу национальной экономике, поскольку наличие единой валютной зоны в стране с 4-миллионным населением сделает ее более привлекательной для иностранных инвестиций.Глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич сообщил, что Хорватия имеет валютные резервы в размере 27 млрд евро - это 40% ВВП страны. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Хорватии составила около 3,5%, что ниже, чем в Италии и Греции, и несколько выше, чем в Испании, хотя страна еще не присоединилась к евро.

"То есть существует огромный эффект доверия", - отметил Вуйчич.

Чтобы повысить прозрачность ценообразования, магазины в Хорватии с сентября следующего года должны отражать стоимость товаров как в кунах, так и в евро, и будут делать это до конца 2023 года.