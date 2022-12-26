Хорватия с начала нового года перейдет на евро

С 1 января 2023 года власти Хорватии введут в денежное обращение евро. Об этом в воскресенье, 25 декабря, пишет Financial Times.
Как пишет FT, такой шаг является логичным, так как на единую валюту еврозоны здесь приходится половина всех банковских депозитов и 60% всех кредитов.
Кроме того, по мнению обозревателей, это станет стимулом для европейского единства, в то время как россия пытается внести разногласие в ЕС.
По словам экспертов, переход с хорватской куны на евро принесет пользу национальной экономике, поскольку наличие единой валютной зоны в стране с 4-миллионным населением сделает ее более привлекательной для иностранных инвестиций.
Глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич сообщил, что Хорватия имеет валютные резервы в размере 27 млрд евро - это 40% ВВП страны. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Хорватии составила около 3,5%, что ниже, чем в Италии и Греции, и несколько выше, чем в Испании, хотя страна еще не присоединилась к евро.
Как пишет FT, такой шаг является логичным, так как на единую валюту еврозоны здесь приходится половина всех банковских депозитов и 60% всех кредитов.
Кроме того, по мнению обозревателей, это станет стимулом для европейского единства, в то время как россия пытается внести разногласие в ЕС.
По словам экспертов, переход с хорватской куны на евро принесет пользу национальной экономике, поскольку наличие единой валютной зоны в стране с 4-миллионным населением сделает ее более привлекательной для иностранных инвестиций.
Глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич сообщил, что Хорватия имеет валютные резервы в размере 27 млрд евро - это 40% ВВП страны. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Хорватии составила около 3,5%, что ниже, чем в Италии и Греции, и несколько выше, чем в Испании, хотя страна еще не присоединилась к евро.
Чтобы повысить прозрачность ценообразования, магазины в Хорватии с сентября следующего года должны отражать стоимость товаров как в кунах, так и в евро, и будут делать это до конца 2023 года.
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