Хорватия присоединится к Шенгенской зоне - ЕС

Министры внутренних дел и юстиции стран-членов ЕС, 8 декабря, подписали соглашение о расширении Шенгенской зоны на Хорватию.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Так, с 1 января 2023 года будет отменена проверка лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость совпадения этого времени с датами летнего/зимнего расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Кроме того, с 1 января Хорватия начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Так, с 1 января 2023 года будет отменена проверка лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость совпадения этого времени с датами летнего/зимнего расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Кроме того, с 1 января Хорватия начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии