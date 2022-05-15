Хочешь интернет, поклянись на Коране: правительство Туркменистана ввело новые правила подключения к сети

11:20 11 августа Киев, Украина

Власти Туркменистана ввели новые правила для подключения к интернету , теперь каждый новый пользователь сети должен присягнуть на Коране в том, что он не будет использовать VPN.

Об этом сообщает "Радио Азатлык".

"Туркменское правительство разными способами ограничивает доступ людей к интернету. Для этого использовали высокотехнологичные способы, разработанные иностранными компаниями. И, видимо, они оказались не столь эффективными, как ожидалось, и ограничение доступа к сети в стране решили вывести на новый уровень", - говорится в сообщении.

Журналисты узнали, что к людям, желающим провести к себе домой интернет, власти выдвинули серьезное требование. Они должны поклясться на Коране, что не будут использовать VPN.



Женщина по имени Айнур, провести интернет в дом пытается уже пол года. Доступ к сети ей нужен, потому что ее муж находится на работе за границей, и с ним надо иметь связь. Она рассказала, что в 2020 году стала на очередь тех, кто хочет подсоединить интернет. Очередь дошла через пол года. И даже подписав множество документов и пройдя кучу проверок, Айнур интернет не получила.

"У меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN. А без VPN в интернете никакие сайты не открываются", - пожаловалась женщина.

Дело в том, что в Туркменистане заблокированы социальные сети (Facebook, Twitter, Youtube) и многие другие сайты. Чтобы обойти запрет, приходилось использовать VPN. Интересно, что официально этот метод в Туркменистане не запрещен (в отличие от Ирака, Северной Кореи и Беларуси), но воспользоваться им непросто.