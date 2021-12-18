"Хезболлах" заявил, что непричастен к взрыву в Бейруте

Шиитская партия "Хезболлах" заявила о своей непричастности к взрывам в морском порту Бейрута.
Лидер организации Хасан Насрулла выразил надежду на то, что в результате расследования будут "привлечены к ответственности все виновные независимо от их местоположения".
"На территории порта не было ранее и нет в настоящее время каких-либо веществ, боеприпасов или складов, принадлежащих "Хезболлах", — приводит слова шиитского политика телеканал Al Jazeera.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Лидер организации Хасан Насрулла выразил надежду на то, что в результате расследования будут "привлечены к ответственности все виновные независимо от их местоположения".
"На территории порта не было ранее и нет в настоящее время каких-либо веществ, боеприпасов или складов, принадлежащих "Хезболлах", — приводит слова шиитского политика телеканал Al Jazeera.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
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