"Хезболла" вооружена российскими ракетами, которые могут угрожать военным кораблям США

16:40 09 ноября Киев, Украина

Ракеты "Яхонт" (это экспортное название российских ракет "Оникс", которыми обстреливают юг Украины) находятся на вооружении у ливанской исламистской группировки "Хезболла". Ими группа может угрожать военным кораблям США

Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на свои источники.



Один из источников сообщил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" чрезвычайно развились с 2006 года.

"Есть "Яхонт", и, конечно, есть еще другие вещи, кроме него", - сказал источник Reuters, не уточняя подробностей.

Источник добавил, что использование этого оружия Хезболлой против вражеских военных кораблей будет означать, что конфликт перерос в великую региональную войну.



Мощные российские противокорабельные ракеты позволяют завуалированно угрожать кораблям военно-морских сил США и подчеркивают риски региональной войны, говорят источники, ознакомленные с вооружением "Хезболлы".

"Хезболла" купила эти ракеты. Отчеты СМИ и аналитиков на протяжении многих лет указывали на то, что группировка приобрела оружие в Сирии, когда более 10 лет назад развернула свои силы, чтобы помочь президенту Башару Асаду вести гражданскую войну. Но "Хезболла" отрицает, что имеет такие наименования.



Лидер Хезболлы Гасан Насралла на прошлой неделе предупредил США, что его группировка "имеет что-то" для американских кораблей в регионе. Заявление появилось на фоне войны ХАМАС и Израиля.



Вашингтон держит в Средиземном море 2 авианосца и 1 вспомогательные корабли. Суда должны сдерживать Иран, поддерживающий ХАМАС, Хезболлу и Палестинский исламский джихад.



В своей речи 3 ноября Насралла сказал, что военные корабли США в Средиземном море "нас не пугают".