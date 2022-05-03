Хельга Шмидт - первая женщина-генеральный секретарь в истории существования ОБСЕ

14:00 03 декабря Киев, Украина

Совет министров ОБСЕ определился с назачением нового генсека - им стала немка, действующий генеральный секретарь Европейской службы по международным делам Хельга Шмидт.



Об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.



"Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ - Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам", - заявил Рама в ходе встречи совета министров ОБСЕ.



Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли уже в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.



Накануне австрийская газета Die Presse сообщила, что формальное решение совета министров стран организации ожидается позднее 3 декабря.



Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.