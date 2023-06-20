Хантер Байден признал себя виновным в налоговых правонарушениях - CNN

Сын действующего президента США Джо Байден Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральными прокурорами по обвинению в незаконном хранении оружия.
Об этом идет речь в судебных документах Министерства юстиции США.
Как отмечает CNN, соглашение о признании вины будет иметь немедленные последствия для президентской кампании Джо Байдена в 2024 году.
Обвинения были подробно изложены по уголовному делу в окружном суде штата Делавер, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный экспрезидентом Дональдом Трампом, ведет расследование, в свое время рассматривавшее обвинения в отмывании денег, иностранном лоббировании и другие потенциальные преступления.
Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк заявил, что соглашение с федеральными прокурорами "решит" длительное уголовное расследование против сына президента, которое ведется Министерством юстиции.
Об этом идет речь в судебных документах Министерства юстиции США.
Как отмечает CNN, соглашение о признании вины будет иметь немедленные последствия для президентской кампании Джо Байдена в 2024 году.
Обвинения были подробно изложены по уголовному делу в окружном суде штата Делавер, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный экспрезидентом Дональдом Трампом, ведет расследование, в свое время рассматривавшее обвинения в отмывании денег, иностранном лоббировании и другие потенциальные преступления.
Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк заявил, что соглашение с федеральными прокурорами "решит" длительное уголовное расследование против сына президента, которое ведется Министерством юстиции.
Кларк добавил, что прокуроры также выдвинут обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия, которое будет предметом досудебного соглашения об отводе, а не будет предметом соглашения о признании виновности.
В свою очередь в коротком заявлении Белый дом отметил, что Байдены "любят своего сына".
Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике соглашение о признании вины Хантера Байдена.
Напомним, в декабре 2020 года прокуратура штата Делавэр в США начала расследование в отношении сына президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден подозревается в злоупотреблениях при уплате налогов.
В 2018 году прокуратура расследовала инцидент, когда огнестрельное оружие, принадлежавшее Хантеру Байдену, было выброшено его тогдашней девушкой на свалку в Уилмингтоне. Хантер Байден в интервью СМИ в 2021 году рассказал, что был зависим от наркотиков и это повысило вероятность того, что он нарушил федеральный закон, покупая огнестрельное оружие.
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