Хантер Байден признал себя виновным в налоговых правонарушениях - CNN

19:53 20 июня Киев, Украина





Об этом идет речь в судебных документах Министерства юстиции США.



Как отмечает CNN, соглашение



Обвинения были подробно изложены по уголовному делу в окружном суде штата Делавер, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный экспрезидентом Дональдом Трампом, ведет расследование, в свое время рассматривавшее обвинения в отмывании денег, иностранном лоббировании и другие потенциальные преступления.



Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк заявил, что соглашение с федеральными прокурорами "решит" длительное уголовное расследование против сына президента, которое ведется Министерством юстиции. Сын действующего президента США Джо Байден Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральными прокурорами по обвинению в незаконном хранении оружия.Об этом идет речь в судебных документах Министерства юстиции США.Как отмечает CNN, соглашение о признании вины будет иметь немедленные последствия для президентской кампании Джо Байдена в 2024 году.Обвинения были подробно изложены по уголовному делу в окружном суде штата Делавер, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный экспрезидентом Дональдом Трампом, ведет расследование, в свое время рассматривавшее обвинения в отмывании денег, иностранном лоббировании и другие потенциальные преступления.Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк заявил, что соглашение с федеральными прокурорами "решит" длительное уголовное расследование против сына президента, которое ведется Министерством юстиции.

"Хантер возьмет на себя ответственность за два случая невыполнения налоговых платежей в соответствии с соглашением о признании вины", - сказал Кларк.

Кларк добавил, что прокуроры также выдвинут обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия, которое будет предметом досудебного соглашения об отводе, а не будет предметом соглашения о признании виновности.

"Я знаю, что Хантер считает, что важно взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он допустил во время периода потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения своего выздоровления и движения вперед", - отметил Кристофер Кларк.

В свою очередь в коротком заявлении Белый дом отметил, что Байдены "любят своего сына".

"Президент США и первая леди любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает строить свою жизнь. Мы не будем это комментировать", - сказал спикер Белого дома Ян Сэмс.

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике соглашение о признании вины Хантера Байдена.

"Корумпированное министерство юстиции Байдена только сняло сотни лет уголовной ответственности, выписав Хантеру Байдену "обычный штраф за нарушение правил дорожного движения". Наша система сломана", - написал Трамп в американской соцсети Truth Social.

Напомним, в декабре 2020 года прокуратура штата Делавэр в США начала расследование в отношении сына президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден подозревается в злоупотреблениях при уплате налогов.

В 2018 году прокуратура расследовала инцидент, когда огнестрельное оружие, принадлежавшее Хантеру Байдену, было выброшено его тогдашней девушкой на свалку в Уилмингтоне. Хантер Байден в интервью СМИ в 2021 году рассказал, что был зависим от наркотиков и это повысило вероятность того, что он нарушил федеральный закон, покупая огнестрельное оружие.