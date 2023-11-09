ХАМАС утратил контроль над севером Газы - Армия обороны Израиля

Согласно информации, опубликованной в среду, 8 ноября, представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что боевики организации ХАМАС утратили контроль над северной частью сектора Газа.
По его данным, жители Газы все чаще перемещаются на юг сектора, и уже около 50 тысяч человек покинули северные районы.
Хагари отметил, что местные жители принимают решение о перемещении на юг, осознавая, что ХАМАС больше не контролирует ситуацию на севере сектора Газа. Они также надеются на большую безопасность и доступ к необходимым ресурсам, таким как вода, еда и лекарства, на юге.
Представитель Армии обороны Израиля также подчеркнул, что прекращение огня пока не рассматривается, но Израиль готов предоставлять гуманитарные паузы в определенное время, чтобы облегчить перемещение местных жителей на юг сектора Газа.
Хагари отметил, что местные жители принимают решение о перемещении на юг, осознавая, что ХАМАС больше не контролирует ситуацию на севере сектора Газа. Они также надеются на большую безопасность и доступ к необходимым ресурсам, таким как вода, еда и лекарства, на юге.
Представитель Армии обороны Израиля также подчеркнул, что прекращение огня пока не рассматривается, но Израиль готов предоставлять гуманитарные паузы в определенное время, чтобы облегчить перемещение местных жителей на юг сектора Газа.
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