ХАМАС согласен прекратить огонь с Израилем - СМИ

22:24 20 Май Киев, Украина

По сообщениям СМИ, террористическая группа ХАМАС согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня.

Об этом информирует The Times of Israel.



На данный момент ООН и Египет ведут переговоры с лидерами ХАМАС по двум каналам как внутри, так и за пределами сектора Газа. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, однако ряд источников из переговорных кругов сообщает, что ХАМАС готов на прекращение огня и переговоры, правда, имеет ряд требований к Израилю.



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает утверждать, что военная операция в секторе Газа "не будет смотреть на секундомер" (то есть, придерживаться режима прекращения огня с и до определенного времени), тем не менее, он подтвердил, что в ближайшие 24 часа "может произойти крупный прорыв" как в военной операции, так и в переговорном процессе.





При этом за последние несколько часов бомбардировки как со стороны Израиля, так и со стороны палестинских боевиков снова усилились.



Администрация президента США Джо Байдена официально поприветствовала неофицальные сообщения о возможном перемирии. Здесь отметили, что "воодушевлены сообщениями о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками". "Мы видели сообщения о приближении к потенциальному прекращению огня. Это явно обнадеживает", подтвердила позицию Белого дома его спикер Джейн Псаки. ВВС, ссылаясь на своих осведомителей, отмечает, что израильское правительство передало Египту свои предложения по перемирию с ХАМАС. Сообщается, что Израиль согласится на прекращение огня сразу после завершения заседания кабинета безопасности страны.При этом за последние несколько часов бомбардировки как со стороны Израиля, так и со стороны палестинских боевиков снова усилились.Администрация президента США Джо Байдена официально поприветствовала неофицальные сообщения о возможном перемирии. Здесь отметили, что "воодушевлены сообщениями о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками". "Мы видели сообщения о приближении к потенциальному прекращению огня. Это явно обнадеживает", подтвердила позицию Белого дома его спикер Джейн Псаки.

Кроме того, Байден уже позвонил президенту Египта Абдулле Фаттаху ас-Сиси, и обсудил с ним предпринимаемые попытки по деэскалации в секторе Газа.