ХАМАС использовал северокорейское оружие в нападении на Израиль - СМИ

12:30 20 октября Киев, Украина

Боевики ХАМАС, вероятно, стреляли из северокорейского оружия во время нападения на Израиль 7 октября, свидетельствуют видео и образцы вооружения, захваченные Израилем, несмотря на то, что КНДР отрицает такие утверждения.





Отмечается, что два эксперта по северокорейскому оружию и анализ оружия, захваченного на поле сражения Израилем, указывают на то, что ХАМАС использует реактивный гранатомет F-7 производства КНДР. Обычно его применяют против бронетехники.



Реактивные гранатометы стреляют одной боеголовкой и могут быстро перезаряжаться, что делает их ценным



Эксперт по оружию Джензен-Джонс, работающий директором консалтинговой компании, сказал, что F-7 были задокументированы в Сирии, Ираке, Ливане и секторе Газа. Об этом пишет АР.Отмечается, что два эксперта по северокорейскому оружию и анализ оружия, захваченного на поле сражения Израилем, указывают на то, что ХАМАС использует реактивный гранатомет F-7 производства КНДР. Обычно его применяют против бронетехники.Реактивные гранатометы стреляют одной боеголовкой и могут быстро перезаряжаться, что делает их ценным оружием для партизанских сил в постоянных столкновениях с тяжелыми транспортными средствами.Эксперт по оружию Джензен-Джонс, работающий директором консалтинговой компании, сказал, что F-7 были задокументированы в Сирии, Ираке, Ливане и секторе Газа.

"Северная Корея долгое время поддерживает палестинских боевиков, северокорейское оружие ранее было задокументировано среди запрещенных поставок", — сказал Джензен-Джонс AP.

ХАМАС опубликовал изображения своих истребителей с пусковой установкой с реактивной гранатой с характерной красной полосой вдоль боеголовки и другими соответствующими F-7 элементами дизайна. Это отметил старший научный сотрудник Small Arms Survey, написавший пособие по легкому вооружению Пхеньяна Мэтт Шредер.

"Неудивительно видеть оружие Северной Кореи у ХАМАС", - сказал Шредер.

Оружие, извлеченное израильскими военными и показанное журналистам, также содержало эту красную полоску и другие совпадающие с F-7 элементы дизайна.



Представительство Северной Кореи в ООН не ответило на запрос AP. Однако на прошлой неделе Пхеньян из-за своего государственного информационного агентства KCNA отверг заявления о том, что ХАМАС использовал свое оружие, назвав их "безосновательными и ложными слухами", организованными Соединенными Штатами.