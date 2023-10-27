ХАМАС более двух лет пользовался стационарными телефонами для планирования нападения на Израиль

Группировка ХАМАС более двух лет использовала стационарные телефонные линии в туннелях, находящихся под Сектором Газа для планирования нападения на Израиль.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.
По данным телеканала, благодаря этому боевики могли тайно общаться между собой без прослушивания израильских спецслужб.
Отмечается, что ячейка боевиков ХАМАС в течение двух лет также не пользовалась компьютерами и мобильными телефонами, чтобы избежать обнаружения израильскими или американскими спецслужбами.
Данные разведки, которыми Израиль поделился с Соединенными Штатами, свидетельствуют, что ХАМАС скрывал планирование операции с помощью "старомодных" контрразведывательных мер. Речь идет о проведении личных встреч и отказе от цифровой связи, сигналы которого израильтяне могут отслеживать, в отличие от проводных телефонов. Все это помогло боевикам неожиданно атаковать Израиль.
По данным телеканала, благодаря этому боевики могли тайно общаться между собой без прослушивания израильских спецслужб.
Отмечается, что ячейка боевиков ХАМАС в течение двух лет также не пользовалась компьютерами и мобильными телефонами, чтобы избежать обнаружения израильскими или американскими спецслужбами.
Данные разведки, которыми Израиль поделился с Соединенными Штатами, свидетельствуют, что ХАМАС скрывал планирование операции с помощью "старомодных" контрразведывательных мер. Речь идет о проведении личных встреч и отказе от цифровой связи, сигналы которого израильтяне могут отслеживать, в отличие от проводных телефонов. Все это помогло боевикам неожиданно атаковать Израиль.
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