Хакеры взломали сайты арбитражных судов России. На их главных страницах разместили призыв к импичменту Путина

15:21 16 марта Киев, Украина





Около 5:00 мск также стало известно, что хакеры атаковали арбитражные суды Приморского, Красноярского и Хабаровского края, Новосибирской и Курской областей, Москвы и пяти регионов Уральского федерального округа. Главные страницы сайтов арбитражных судов России подверглись хакерской атаке, на взломанных сайтах появились политические высказывания в нецензурной форме.Около 5:00 мск также стало известно, что хакеры атаковали арбитражные суды Приморского, Красноярского и Хабаровского края, Новосибирской и Курской областей, Москвы и пяти регионов Уральского федерального округа.

На главных страницах Хабаровского и Крымского арбитражных судов разместили текст, где президента РФ Владимира Путина называют «террористом номер 1», требуют его импичмента и свободы для политзаключенных.

К 8:30 мск сайты арбитражных судов Москвы, Петербурга, Новосибирской, Амурской и Свердловской областей были недоступны. Сайт иркутского суда работал в обычном режиме.