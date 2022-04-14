Хакеры взломали сайт Счетной палаты Молдовы: все базы данных уничтожены

07:15 16 июля Киев, Украина

Вчера в результате незаконного программного вмешательства в работу Счетной палаты Молдовы, были уничтожены все общедоступные базы данных.



Как отметили в Счетной палате, с такой ситуацией высокий контрольный орган страны столкнулся впервые.



"Взлом сайта Счетной палаты произошел в период, когда ведомство проводит резонансные аудиты, и на этапе отчетности и освещения в СМИ наиболее важных заключений аудиторских проверок", - уточняется в пресс-релизе.



Сейчас правоохранители пытаются выяснить, была ли атака шантажом или планировалась по заказу. Специалисты работают над восстановлением работы сайта СП.