Хакеры взломали сайт МИД Литвы

"В Литве был задержан польский дипломат, пытавшийся перевезти через границу крупную сумму денег, наркотики и оружие, в связи с чем МИД Литвы отправило ноту протеста Польше", такое сообщение разместили хакеры, взломавшие сайт Министерства иностранных дел Литовской Республики.
Об этом в четверг сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.
По оценке ведомства, в последнее время участились попытки киберпреступников нанести ущерб дружеским отношениям Литвы и Польши.
Информация о задержании польского дипломата, о которой сообщает МИД, была размещена в среду вечером. В четверг утром она была еще доступна на сайте погранслужбы республики.
Информация о задержании польского дипломата, о которой сообщает МИД, была размещена в среду вечером. В четверг утром она была еще доступна на сайте погранслужбы республики.
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