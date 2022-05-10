Хакеры взломали сайт МИД Литвы

16:46 10 декабря Киев, Украина

"В Литве был задержан польский дипломат, пытавшийся перевезти через границу крупную сумму денег, наркотики и оружие, в связи с чем МИД Литвы отправило ноту протеста Польше", такое сообщение разместили хакеры , взломавшие сайт Министерства иностранных дел Литовской Республики.

Об этом в четверг сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

“Министерство не распространяло информацию о якобы задержанном дипломате и ноте МИД Литвы, врученной посольству Польши. Это не соответствует действительности”, — отмечается в сообщении. По оценке внешнеполитического ведомства, имело место хакерская атака. “В координации с другими ответственными инстанциями мы делаем вывод о комплексной информационно-кибернетической атаке”, — подчеркнули в МИД.

По оценке ведомства, в последнее время участились попытки киберпреступников нанести ущерб дружеским отношениям Литвы и Польши.



Информация о задержании польского дипломата, о которой сообщает МИД, была размещена в среду вечером. В четверг утром она была еще доступна на сайте погранслужбы республики.