Хакеры взломали электронную почту члена парламента Британии

13:51 08 февраля Киев, Украина

Член парламента Великобритании Стюарт Макдональд заявил, что его частную электронную почту взломала группа злоумышленников, предположительно из россии .



Макдональда цитирует BBC.



По его словам, взлом случился 13 января. Тогда политик шел по улице, получил уведомление на свой телефон о получении электронного письма от коллеги.

"В нем не было ничего подозрительного, и это поступило из настоящей электронной почты сотрудника", - отметил Макдональд.

Депутат британского парламента рассказал, что в сообщении было сказано, что к нему прикреплен защищенный паролем документ с военной новостью по Украине. Однако, когда он нажал документ, его перебросило на страницу входа для учетной записи электронной почты. А после ввода пароля выплыла пустая страница.



Макдональд попросил сотрудника отправить письмо повторно, но оказалось, что тот никаких писем не отправлял.



Через несколько дней у политика возникли проблемы со входом в личный аккаунт: его заблокировали из-за подозрительной активности.

"В последние несколько недель я имел дело со сложным и целенаправленным фишинговым взломом моей личной учетной записи электронной почты и личной учетной записи электронной почты, принадлежащей одному из моих сотрудников. Эти взломы являются уголовным преступлением", — прокомментировал политик.

Как пишет BBC, хакерская группа, от действий которой пострадал Макдональд, предположительно связана с российскими спецслужбами. Вероятно, эта же группа ранее публиковала сломанные электронные письма бывшего главы MI6 сэра Ричарда Дирлова, а также журналиста Пола Мейсона.



Также отмечается, что Стюарт Макдональд в течение многих лет интересовался темой Украины. В 2019 году он получил орден "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность".