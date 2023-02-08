Хакеры взломали электронную почту члена парламента Британии

Член парламента Великобритании Стюарт Макдональд заявил, что его частную электронную почту взломала группа злоумышленников, предположительно из россии .
Макдональда цитирует BBC.
По его словам, взлом случился 13 января. Тогда политик шел по улице, получил уведомление на свой телефон о получении электронного письма от коллеги.
Макдональда цитирует BBC.
По его словам, взлом случился 13 января. Тогда политик шел по улице, получил уведомление на свой телефон о получении электронного письма от коллеги.
Депутат британского парламента рассказал, что в сообщении было сказано, что к нему прикреплен защищенный паролем документ с военной новостью по Украине. Однако, когда он нажал документ, его перебросило на страницу входа для учетной записи электронной почты. А после ввода пароля выплыла пустая страница.
Макдональд попросил сотрудника отправить письмо повторно, но оказалось, что тот никаких писем не отправлял.
Через несколько дней у политика возникли проблемы со входом в личный аккаунт: его заблокировали из-за подозрительной активности.
Как пишет BBC, хакерская группа, от действий которой пострадал Макдональд, предположительно связана с российскими спецслужбами. Вероятно, эта же группа ранее публиковала сломанные электронные письма бывшего главы MI6 сэра Ричарда Дирлова, а также журналиста Пола Мейсона.
Также отмечается, что Стюарт Макдональд в течение многих лет интересовался темой Украины. В 2019 году он получил орден "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность".
Также отмечается, что Стюарт Макдональд в течение многих лет интересовался темой Украины. В 2019 году он получил орден "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность".
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