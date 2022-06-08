Хакеры включили гимн Украины в эфире российской радиостанции

15:59 08 июня Киев, Украина





Главный редактор радиостанции Алексей Воробьев заявил, что это был взлом хакеров: «Нас действительно взломали. Технические специалисты сейчас выясняют происхождение этой атаки, пытаются что-то сделать с интернет-потоком. Эфирное вещание радиостанции не менялось, оно идет. А что касается интернет-потока — похоже, он взломан». В прямом эфире онлайн-радио «Коммерсантъ FM» включили гимн Украины , а затем песню «Хотят ли русские войны» группы «Ногу Свело». После заиграла песня «Червона калина».Главный редактор радиостанции Алексей Воробьев заявил, что это был взлом хакеров: «Нас действительно взломали. Технические специалисты сейчас выясняют происхождение этой атаки, пытаются что-то сделать с интернет-потоком. Эфирное вещание радиостанции не менялось, оно идет. А что касается интернет-потока — похоже, он взломан».

Напомним, в мае на трех радиостанциях Петербурга — «Ретро ФМ», «Дорожном радио» и «Новом радио» — больше двух часов на повторе звучали украинские и антивоенные песни: в частности, гимн Украины и «Ой у лузi червона калина».