Хакеры российского ГРУ взломали веб-страницу правительства Израиля

16:01 09 октября Киев, Украина

Российская хакерская группировка Killnet атаковала правительственные системы Израиля после нападения на страну боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС.

Они заявили, что такое действие было ответом на поддержку Украины в конфликте с россией и на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 8 октября российские хакеры сообщили в своем Telegram-канале.



Хакеры утверждают, что им удалось причинить серьезный вред главному государственному сайту Израиля и предоставили скриншот страницы портала госуслуг gov.il.

"Главный государственный сайт Израильского режима убит!" — сказано в публикации хакеров.

Позже в Killnet сообщили об "ударе" по сайту ШАБАК (Шин-Бет) — общей службы безопасности Израиля.

"Шин-Бет относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. По своей функции сравнима с ФБР и ФСБ", — заявили российские хакеры.

Стоит отметить, что перед этим российские хакеры из Killnet анонсировали атаки на "все правительственные системы Израиля". А свои атаки они объяснили тем, что Израиль "предал россию", поддержав в Украину.