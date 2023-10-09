Хакеры российского ГРУ взломали веб-страницу правительства Израиля

Российская хакерская группировка Killnet атаковала правительственные системы Израиля после нападения на страну боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС.
Они заявили, что такое действие было ответом на поддержку Украины в конфликте с россией и на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 8 октября российские хакеры сообщили в своем Telegram-канале.
Хакеры утверждают, что им удалось причинить серьезный вред главному государственному сайту Израиля и предоставили скриншот страницы портала госуслуг gov.il.
Позже в Killnet сообщили об "ударе" по сайту ШАБАК (Шин-Бет) — общей службы безопасности Израиля.
Стоит отметить, что перед этим российские хакеры из Killnet анонсировали атаки на "все правительственные системы Израиля". А свои атаки они объяснили тем, что Израиль "предал россию", поддержав в Украину.
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