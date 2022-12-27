Хакеры КНДР атаковали экспертов внешней политики Южной Кореи

Правительственные хакеры КНДР хакеры атаковали не менее 892 экспертов по внешней политике в Южной Корее, считают власти страны. Об этом сообщает South China Morning Post.
Усилия хакеров были сосредоточены на членах аналитических центров и ученых, начиная с апреля. Атаки начались с фишинговых электронных писем, якобы поступавших от политических деятелей Южной Кореи. Обычно эти письма содержали либо ссылки на фейковые сайты, либо вирусы во вложении. Этот прием хотя и не был особенно утонченным, оказался достаточным, чтобы обмануть жертв.
В результате взломов были похищены личные данные нескольких известных экспертов, скомпрометированы списки электронной почты, а 13 компаний (преимущественно интернет-магазины) стали жертвами программ-вымогателей. Хотя полиция Южной Кореи считает, что только 49 получателей действительно передали личные данные фейковым сайтам и только две компании заплатили выкуп в размере 2,5 миллиона вон ($1980), полный масштаб последствий трудно оценить.
Неизвестно, какие именно данные, кроме денег, хакеры из КНДР смогли получить в результате этой кампании.
Кибервойна является одним из основных источников дохода для страны, которая находится в постоянном финансовом кризисе и значительно отрезана от мировых рынков. С 2017 года северокорейские хакеры украли криптовалюту на сумму $1,72 миллиарда.
Полиция Южной Кореи считает, что последняя хакерская кампания была проведена той же группой, которая сломала корейские гидроэлектростанции и АЭС в 2014 году.
Усилия хакеров были сосредоточены на членах аналитических центров и ученых, начиная с апреля. Атаки начались с фишинговых электронных писем, якобы поступавших от политических деятелей Южной Кореи. Обычно эти письма содержали либо ссылки на фейковые сайты, либо вирусы во вложении. Этот прием хотя и не был особенно утонченным, оказался достаточным, чтобы обмануть жертв.
В результате взломов были похищены личные данные нескольких известных экспертов, скомпрометированы списки электронной почты, а 13 компаний (преимущественно интернет-магазины) стали жертвами программ-вымогателей. Хотя полиция Южной Кореи считает, что только 49 получателей действительно передали личные данные фейковым сайтам и только две компании заплатили выкуп в размере 2,5 миллиона вон ($1980), полный масштаб последствий трудно оценить.
Неизвестно, какие именно данные, кроме денег, хакеры из КНДР смогли получить в результате этой кампании.
Кибервойна является одним из основных источников дохода для страны, которая находится в постоянном финансовом кризисе и значительно отрезана от мировых рынков. С 2017 года северокорейские хакеры украли криптовалюту на сумму $1,72 миллиарда.
Полиция Южной Кореи считает, что последняя хакерская кампания была проведена той же группой, которая сломала корейские гидроэлектростанции и АЭС в 2014 году.
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