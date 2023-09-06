Хакеры из КНДР пытались сорвать военные учения между США и Сеулом

Хакеры из КНДР провели кибероперацию против совместных американо-южнокорейских военных учений, запланированных на эту неделю.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую полицию.
Хакеры, вероятно, связаны с северокорейской группой, которую исследователи называют Kimsuky. Излом они организовали с помощью электронных писем южнокорейским подрядчикам, выполнявшим работу для совместного центра военных симуляций США и Южной Кореи. В полиции заявили, что военная информация не была похищена.
По словам исследователей, хакеры Kimsuky уже давно используют электронные письма для целевого фишинга, которые обманом заставляют цели сообщать пароли, нажимать на вложения или ссылки, загружающие вредоносное программное обеспечение.
Отмечается, что полиция Южной Кореи и военные США провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, использованный при попытке взлома, совпадает с адресом, идентифицированным во время взлома оператора ядерного реактора Южной Кореи в 2014 году.
Вооруженные силы Южной Кореи и США 21 августа начнут 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian, чтобы улучшить свою способность реагировать на новые ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую полицию.
Хакеры, вероятно, связаны с северокорейской группой, которую исследователи называют Kimsuky. Излом они организовали с помощью электронных писем южнокорейским подрядчикам, выполнявшим работу для совместного центра военных симуляций США и Южной Кореи. В полиции заявили, что военная информация не была похищена.
По словам исследователей, хакеры Kimsuky уже давно используют электронные письма для целевого фишинга, которые обманом заставляют цели сообщать пароли, нажимать на вложения или ссылки, загружающие вредоносное программное обеспечение.
Отмечается, что полиция Южной Кореи и военные США провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, использованный при попытке взлома, совпадает с адресом, идентифицированным во время взлома оператора ядерного реактора Южной Кореи в 2014 году.
Вооруженные силы Южной Кореи и США 21 августа начнут 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian, чтобы улучшить свою способность реагировать на новые ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии