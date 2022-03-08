Хакеры Армении взломали банковскую систему Азербайджана

12:54 12 Октябрь Киев, Украина

Хакеры Армении смогли получить доступ к персональным данным порядка 520 тысяч человек, а также данным о переводах и транзакциях в банковской системе Азербайджана

Об этом на своей странице в facebook сообщил Самвел Мартиросян, член комиссии по управлению Интернетом Армении.

Ассоциация банков Азербайджана (ABA) отчасти подтвердила информацию, сообщив, что клиентам приходят сообщения от имени банка, его руководящих лиц или сотрудников о том, что сервера банков подверглись нападению армянских хакеров и в связи с этим необходимо немедленно снять депозиты.

В АВА просят клиентов банков "не придавать значения информации такого содержания, а также другим таким необоснованным и не указывающим источник сообщениям, и ссылаться только на официальные новости, размещенные банком в СМИ или на сайте".