Хакеры DarkSide осуществили кибератаку на крупную американскую компанию

11:27 10 Май Киев, Украина

На минувших выходных крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline Company был вынужден отключить часть своих систем из-за хакерской атаки на его компьютерные системы. Кибератаки были совершены группой DarkSide , которая имеет общие корни с Российской Федерацией.

Об этом сообщает CNN, источником информации для которой стал бывший высокопоставленный чиновник из сферы кибербезопасности.



"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.



По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.



Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.



Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.



Ранее сообщалось, что США объявили чрезвычайное положение после атаки на компьютерные системы Colonial Pipeline Company.



В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.