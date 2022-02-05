Хакерские атаки DarkSide продолжаются - взломаны еще четыре компании

07:12 14 Май Киев, Украина

Активность хакерских атак преступной кибергруппировки DarkSide распространилась на итальянские и французские компании. Похитители информации также как и в случае с американской компанией Colonial Pipeline , требуют выкуп.

Об этом пишет агентство РИА Новости.



Согласно обнародованной на сайте группировки информации, хакеры похитили данные итальянской компании Valvitalia, французского вертолетного оператора Heli-Union, крупного американского производителя строительных материалов Irving Materials и американской компании All American Asphalt, которая занимается продажами стройматериалов и топлива.



Отмечается, что среди украденной информации - адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов. При этом суммы требуемых выкупов не указаны.