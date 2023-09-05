H&M возвращается на украинский рынок: официальное объявление от шведского бренда

18:43 24 августа Киев, Украина

На украинский рынок брендов вскоре вернется известный шведский бренд одежды и косметики H&M (Hennes & Mauritz).



Информацию об этом подтвердило представительство компании в официальном аккаунте на Facebook.



Ритейлер из Швеции обратился к украинской аудитории с объявлением о скором возобновлении работы части своих магазинов. На данный момент не разглашается точная дата открытия (за исключением указания на месяц - ноябрь) и конкретные местоположения, но компания пообещала уведомить своих клиентов о подробностях возвращения на украинский рынок в ближайшее время.

"H&M Group активно поддерживает диалог с нашими партнерами и властями, разрабатывая план по постепенному восстановлению операций нашей розничной сети с начала ноября 2023 года. Наша команда поддерживает постоянный контакт с местными заинтересованными сторонами с целью определить оптимальные способы оказания поддержки стране и местным общинам в период восстановления", - подчеркнули в руководстве компании.

Помимо этого, было отмечено, что наивысший приоритет для H&M Group - это обеспечение безопасности и здоровья наших коллег и клиентов. Поэтому восстановление деятельности магазинов будет осуществляться поэтапно и с учетом всех соответствующих мер предосторожности. Параллельно с этим, компания выразила намерение сотрудничать с местными организациями и принимать участие в программах помощи, следя за динамикой развития событий в Украине.