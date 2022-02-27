Гватемала борется с потоком нелегальных мигрантов

14:25 04 Октябрь Киев, Украина

Нищета, вызванная кризисом и пандемией, порождает усиление миграции народов из неблагополучных в экономическом плане стран. Люди ищут спасения в странах с более стабильной экономикой. Как сообщило информагентство Reuters, власти Гватемалы вынужденно отправили обратно 3 586 нелегальных мигрантов, составлявших большую часть каравана, идущего на север, в США.

Нелегалы сумели прорваться в Гватемалу в четверг, 1 октября, спасаясь от нищеты, усугубленной эпидемией коронавируса. Они смогли пройти мимо военных Гватемалы, стянутых к границе.

Остальные мигранты продолжили двигаться в сторону Мексики. По данным миграционных властей Гватемалы, как минимум 350 нелегалов вечером 3 октября находились в двух приютах, расположенных рядом с мексиканской границей.

Заместитель министра иностранных дел Гватемалы Эдуардо Санчес призвал правительство соседнего Гондураса остановить поток мигрантов, направляющихся в США, назвав караван опасным для здоровья в условиях эпидемии коронавируса.

Ранее Австрия заявила о провале политики распределения мигрантов по странам ЕС. Австрия приняла уже свыше 200 тыс. человек, которых нужно "интегрировать, прежде чем принимать новых", - заявил канцлер Себастьян Курц.