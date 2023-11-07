Гутерриш призывает к немедленному прекращению огня в Секторе Газа

07:33 07 ноября Киев, Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

Это заявление было сделано им в понедельник, 6 ноября, во время брифинга.

На брифинге перед журналистами Гутерриш подчеркнул, что Сектор Газа становится "кладбищем для детей, где ежедневно погибают или получают ранения сотни несовершеннолетних".

Он отметил, что в результате израильских ударов страдают больницы, лагеря беженцев, мечети и объекты ООН. В то же время, ХАМАС использует мирных жителей в качестве живых щитов и продолжает обстреливать Израиль.

Гутерриш подчеркнул, что ни одна из сторон в этом вооруженном конфликте не может игнорировать международное гуманитарное право.

Кроме того, он выразил глубокое сожаление о том, что в ходе конфликта погибли многие представители международных организаций и журналисты.
"За последние четыре недели было убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Также было убито больше гуманитарных работников ООН, чем за любой аналогичный период в истории нашей организации", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.
Гутерриш также подчеркнул необходимость немедленного освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.