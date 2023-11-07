Гутерриш призывает к немедленному прекращению огня в Секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
Это заявление было сделано им в понедельник, 6 ноября, во время брифинга.
На брифинге перед журналистами Гутерриш подчеркнул, что Сектор Газа становится "кладбищем для детей, где ежедневно погибают или получают ранения сотни несовершеннолетних".
Он отметил, что в результате израильских ударов страдают больницы, лагеря беженцев, мечети и объекты ООН. В то же время, ХАМАС использует мирных жителей в качестве живых щитов и продолжает обстреливать Израиль.
Гутерриш подчеркнул, что ни одна из сторон в этом вооруженном конфликте не может игнорировать международное гуманитарное право.
Кроме того, он выразил глубокое сожаление о том, что в ходе конфликта погибли многие представители международных организаций и журналисты.
Это заявление было сделано им в понедельник, 6 ноября, во время брифинга.
На брифинге перед журналистами Гутерриш подчеркнул, что Сектор Газа становится "кладбищем для детей, где ежедневно погибают или получают ранения сотни несовершеннолетних".
Он отметил, что в результате израильских ударов страдают больницы, лагеря беженцев, мечети и объекты ООН. В то же время, ХАМАС использует мирных жителей в качестве живых щитов и продолжает обстреливать Израиль.
Гутерриш подчеркнул, что ни одна из сторон в этом вооруженном конфликте не может игнорировать международное гуманитарное право.
Кроме того, он выразил глубокое сожаление о том, что в ходе конфликта погибли многие представители международных организаций и журналисты.
Гутерриш также подчеркнул необходимость немедленного освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.
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