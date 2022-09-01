Гутерриш призвал ввести налог на чрезмерные доходы нефтегазовых компаний

Нефтегазовым компаниям аморально получать рекордные прибыли от этого энергетического кризиса за счет беднейших людей и сообществ, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш и призвал облагать налогом чрезмерные доходы нефтегазовых компаний.
Об этом сообщают CNBC и The New York Times.
Он добавил, что совокупную прибыль крупнейших энергетических компаний, которая в первом квартале составила $100 млрд, следует вместо этого использовать для поддержки уязвимых сообществ.
Сформированная ООН Группа реагирования на глобальные кризисы подготовила отчет, посвященный ситуации в энергетике. До этого она публиковала аналогичные отчеты по продовольствию и финансам.
В отчете изложены три предложения: облагать налогом прибыль энергетических компаний и распределять выручку среди уязвимых слоев населения; управлять спросом на энергию за счет экономии и развития общественного транспорта; а также ускорить глобальный переход к возобновляемым источникам энергии.
Цены на продукты питания, сырую нефть и перевозки несколько улучшились с начала июня, когда ООН в последний раз опубликовала отчет об экономических последствиях войны, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.
При этом цены на природный газ выросли и продолжат расти по мере приближения зимы в Северном полушарии. Там будет повышаться спрос, а вместе с ним — давление на потребителей и национальные правительства.
Глобальный энергетический кризис, вызванный войной, может привести к новым политическим, социальным и экономическим потрясениям, особенно в развивающихся странах, предупредил генсек ООН.
Группе реагирования на глобальные кризисы будет поручено координировать глобальные решения кризиса продовольствия, энергии и финансов.
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