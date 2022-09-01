Гутерриш призвал ввести налог на чрезмерные доходы нефтегазовых компаний

15:44 04 августа Киев, Украина

Нефтегазовым компаниям аморально получать рекордные прибыли от этого энергетического кризиса за счет беднейших людей и сообществ, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш и призвал облагать налогом чрезмерные доходы нефтегазовых компаний.

Об этом сообщают CNBC и The New York Times.

Он добавил, что совокупную прибыль крупнейших энергетических компаний, которая в первом квартале составила $100 млрд, следует вместо этого использовать для поддержки уязвимых сообществ.

«Эта гротескная жадность наказывает самых бедных и уязвимых людей, разрушая при этом наш единственный дом», — сказал Гутерриш, призвав правительства также решить проблему нарастающего климатического кризиса.

Сформированная ООН Группа реагирования на глобальные кризисы подготовила отчет, посвященный ситуации в энергетике. До этого она публиковала аналогичные отчеты по продовольствию и финансам.



В отчете изложены три предложения: облагать налогом прибыль энергетических компаний и распределять выручку среди уязвимых слоев населения; управлять спросом на энергию за счет экономии и развития общественного транспорта; а также ускорить глобальный переход к возобновляемым источникам энергии.



Цены на продукты питания, сырую нефть и перевозки несколько улучшились с начала июня, когда ООН в последний раз опубликовала отчет об экономических последствиях войны, заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.



При этом цены на природный газ выросли и продолжат расти по мере приближения зимы в Северном полушарии. Там будет повышаться спрос, а вместе с ним — давление на потребителей и национальные правительства.



Глобальный энергетический кризис, вызванный войной, может привести к новым политическим, социальным и экономическим потрясениям, особенно в развивающихся странах, предупредил генсек ООН.

«Многие развивающиеся страны, утопающие в долгах, не имеющие доступа к финансированию и пытающиеся оправиться от пандемии COVID-19, могут оказаться на грани», — заявил Гутерриш.

Группе реагирования на глобальные кризисы будет поручено координировать глобальные решения кризиса продовольствия, энергии и финансов.