Гутерреш: COVAX - единственный способ гарантии того, что вакцины будут доступны в развивающихся регионах

Программа COVAX на сегодняшний день охватывает около 99% населения планеты и только данный проект может выступать гарантом того, что не обеспеченные люди в развивающихся странах могут расчитывать на обязательную вакцинацию от коронавируса.
Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.
Также он повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке.
Он также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - проекта по закупке и доставке вакцин против коронавируса для беднейших слоев населения мира.
Финансирование COVAX Гутерреш считает единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.
По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 53 тысячи случаев смерти от COVID-19.
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