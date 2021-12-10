Гуманитарный груз и полевой госпиталь: Марокко помогает Бейруту

400;">Марокко не оставит в беде Ливан после взрыва в столице. Королевство разворачивает военно-полевой госпиталь и отправляет гумпомощь.

По указанию короля Мухаммеда VI власти Марокко направили в четверг срочную гуманитарную и медицинскую помощь. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

"В четверг Марокко приступило к доставке срочной гуманитарной и медицинской помощи по указанию Его Величества короля Мухаммеда VI для Ливанской Республики, которая была сильно потрясена разрушительным взрывом. В рамках этой операции солидарности четыре самолета вылетели из аэропорта Мухаммеда V близ Касабланки, два других - с военной базы в Кенитре", - отмечается в коммюнике.

Также указано, что Марокко "развернет в Бейруте военный полевой госпиталь для оказания неотложной медицинской помощи населению, пострадавшему в результате этого инцидента". Обеспечивать работу госпиталя будут 100 человек, в том числе 14 врачей различных специальностей, медсестры и вспомогательный персонал. В нем также разместятся операционная, отделения госпитализации, рентгенологии и стерилизации, лаборатория и аптека.

Кроме того, марокканская помощь включает в себя партию медикаментов первой необходимости, продукты питания (консервы, бобовые, сухое молоко, масло, сахар), палатки и одеяла для размещения пострадавших. Королевство также направило в Ливан профилактическое медицинское оборудование против коронавируса, в том числе защитные маски, халаты и емкости с водно-спиртовым гелем.

Ранее Мухаммед VI направил президенту Ливана Мишелю Ауну послание соболезнования. Монарх от своего имени и от имени марокканского народа выразил солидарность с Ливаном.