Гуманитарные организации опасаются, что голод в Афганистане может убить больше, чем война

08:24 15 Февраль Киев, Украина

Через шесть месяцев после того, как талибы захватили Афганистан , гуманитарные организации опасаются, что растущий кризис голода может убить больше афганцев, чем за предыдущие 20 лет войны.

«Люди продают свои органы. Люди продают своих детей. Они в отчаянии. Они голодны. И ситуация очень, очень ужасная», — заявил недавно из Кабула резидент и координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане Рамиз Алекбаров.

Почти две трети населения – около 23 миллионов человек – нуждаются в гуманитарной помощи. Это на 30% больше, чем год назад.



По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), 9 миллионов афганцев находятся всего в одном шаге от голода.

«Это просто невероятно, скорость и степень, в которой ситуация затронула всех в стране», — сказала заместитель регионального директора ВПП Антея Уэбб.

Экономика страны находится в состоянии свободного падения. Миллиарды иностранной помощи, которая поддерживала национальный бюджет, иссякли, когда талибы захватили власть. Население также страдает от комбинированных последствий многолетнего конфликта, пандемии COVID-19 и последовательных сильных засух.

«Итак, это настоящая катастрофа», — сказала Уэбб. Она отметила, что острый голод не ограничивается отдаленными уголками страны.

После того как талибы захватили власть 15 августа прошлого года, гуманитарные организации забеспокоились, что им не разрешат продолжать работу в стране. Талибы признали, что им нужна международная помощь, и позволили гуманитарным организациям работать практически беспрепятственно.



Группы говорят, что в связи с прекращением активного конфликта доступ в некоторых частях страны действительно улучшился.

«У нас есть доступ к местам, куда мы не могли попасть раньше из-за постоянного перекрестного огня, постоянных ограничений из-за боевых действий. В городских центрах, таких как Кабул, работа идет гладко, но его сотрудники могут столкнуться с трудностями в более консервативных регионах, где местные командиры талибов действуют более строго», — заявил генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд.

Организация Объединенных Наций наращивала свою помощь в течение последних шести месяцев. В 2021 году оно охватило около 19,6 млн человек, а с 15 августа — около 8 млн человек с продовольственной и медицинской помощью.



Доставка продовольствия, припасов и персонала во все 34 провинции Афганистана — сложнейшая задача. ВПП ежемесячно перевозит около 100 000 тонн продовольствия. В январе у агентства было более 300 грузовиков в день, перевозивших гуманитарку. Это число может возрасти до 500 по мере роста отклика.



Содержимое продуктовых корзин очень простое: около одной чашки пшеничной муки, полчашки бобов, столовую ложку растительного масла и щепотку соли на человека в день.



Но недостаточное финансирование может привести к еще большему сокращению этих скудных пайков.



В январе ООН обратилась с самым крупным за всю историю призывом выделить 4,4 миллиарда долларов — почти четверть ВВП Афганистана — на оказание гуманитарной помощи. Пока что он профинансирован только на 9% на сумму около 420 миллионов долларов.



Когда ООН обратилась с призывом, глава гуманитарной организации Мартин Гриффитс сказал, что поддержка имеет решающее значение, или «в следующем году мы попросим 10 миллиардов долларов».



Если вопросы финансирования не будут решены, гуманитарный кризис будет углубляться, на данный момент это вопрос жизни и смерти для миллионов афганцев.