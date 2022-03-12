Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе нарушено

Похоже, что затянувшийся карабахский конфликт далек от завершения. Ни Азербайджан, ни Армения не хотят уступить, обвиняя друг друга. А в то время из-за упорства властей гибнут мирные граждане. Так, по данным пресс-секретаря армянского министерства обороны Шушан Степанян, которые она опубликовала на своей странице в Facebook 18 октября, Азербайджан опять начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение", - написала Степанян.

По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени (6:20 по Киеву) азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции. Представитель министерства отметила, что обе стороны несут потери.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что это Армения нарушает перемирие и ночью обстреливала окрестности города Джебраил и взятые под контроль Азербайджана села Нагорного Карабаха.

"В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз", - заявило ведомство.

Предыдущее перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу в субботу, 10 октября. В тот же день стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.