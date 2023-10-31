Гуманитарная помощь для Газы: новый этап в снабжении

Объемы гуманитарной помощи, поступающие в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", скоро будут значительно увеличены. Первый этап – это достичь 100 грузовиков в день.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в ходе брифинга.
Он признал, что и этих объемов будет недостаточно, но по сравнению с тем количеством, которое сейчас проходит в Газу, это будет резким улучшением ситуации. По словам Кирби, в США уверены, что это может произойти в ближайшие дни.
Грузовики с гуманитарной помощью начали проходить в Газу из Египта через пропускной пункт "Рафах" с 21 октября. Израиль ввел полную блокаду сектора Газа в ответ на нападение палестинских боевиков ХАМАС 7 октября.
По данным Палестинского Красного Полумесяца, всего за это время в Газу смогли проехать 144 грузовика с гуманитарной помощью.
На фоне обстрелов Газа и наземной операции Израиля гуманитарные организации продолжают бить тревогу о гуманитарном кризисе в анклаве, отмечая, что для обеспечения нужд около 2,3 миллиона его жителей необходимо гораздо больше.
Грузовики с гуманитарной помощью начали проходить в Газу из Египта через пропускной пункт "Рафах" с 21 октября. Израиль ввел полную блокаду сектора Газа в ответ на нападение палестинских боевиков ХАМАС 7 октября.
По данным Палестинского Красного Полумесяца, всего за это время в Газу смогли проехать 144 грузовика с гуманитарной помощью.
На фоне обстрелов Газа и наземной операции Израиля гуманитарные организации продолжают бить тревогу о гуманитарном кризисе в анклаве, отмечая, что для обеспечения нужд около 2,3 миллиона его жителей необходимо гораздо больше.
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