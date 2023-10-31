Гуманитарная помощь для Газы: новый этап в снабжении

09:33 31 октября Киев, Украина

Объемы гуманитарной помощи, поступающие в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", скоро будут значительно увеличены. Первый этап – это достичь 100 грузовиков в день.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в ходе брифинга.