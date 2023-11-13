Гуманитарная миссия: турецкое судно доставляет оборудование для госпиталей в Египет

В понедельник турецкое судно доставило материалы для создания полевых госпиталей в порт Эль-Ариш в Египте, расположенный неподалеку от пограничного перехода Рафах со сектором Газа.
Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на официального представителя порта.
Представитель Турции по вопросам здравоохранения уточнил, что судно перевозило "материалы, генераторы, машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей".
Эта поставка пришлась на период, когда представители террористического ХАМАСа сообщили о прекращении работы всех больниц на севере сектора Газа из-за боевых действий израильских войск.
Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на официального представителя порта.
Представитель Турции по вопросам здравоохранения уточнил, что судно перевозило "материалы, генераторы, машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей".
Эта поставка пришлась на период, когда представители террористического ХАМАСа сообщили о прекращении работы всех больниц на севере сектора Газа из-за боевых действий израильских войск.
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