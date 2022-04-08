14:10 08 июля Киев, Украина

Москва угрожает закрыть последний погранпереход "Баб-эль-Хава" на территорию сирийских повстанцев, открытый для помощи ООН , что может привести к гуманитарной катастрофе.

Через пограничный переход из Турции на территорию сирийских повстанцев ежемесячно проходит несколько сотен, а иногда и более тысячи грузовиков. Их груз: продукты питания, лекарства, а также дезинфицирующие средства для нуждающихся в Сирии. Но уже в скором времени Баб эль-Хава может оказаться закрытым для большей части этой помощи.

“От этого зависят жизни, миллионы жизней”, – предупреждает Шерин Ибрагим, координирующая работу организации Care из Турции”.

В течение нескольких недель организация Care вместе с другими гуманитарными организациями мобилизует свои силы, выступая за то, чтобы Баб эль-Хава оставался открытым. Ведь для того чтобы ООН могла активно заниматься трансграничной помощью, ей необходим мандат Совета Безопасности, который действует с 2014 года и должен быть продлен в Нью-Йорке не позднее субботы. Однако Россия грозит воспротивиться этому и оставить мандат без продления.



Хотя боевые действия в Сирии в основном завершились, Хотя боевые действия в Сирии в основном завершились, Идлиб и части прилегающих провинций продолжают уклоняться от контроля сирийского правительства. По данным ООН, в неподконтрольных режиму районах на северо-западе страны проживают около 4 млн человек.

“Обеспечение всех нуждающихся самым необходимым – огромный вызов для логистики. Эксперты говорят о “многомиллионной пограничной архитектуре”. Если она рухнет, “более миллиона человек окажутся отрезанными от поставок продовольствия, вакцин от Covid-19, медикаментов и другой гуманитарной помощи”, – говорится в совместном предостережении нескольких гуманитарных организаций. Они требуют, чтобы и другие пограничные переходы были снова открыты для доставки помощи от ООН”.

“Если система ООН перестанет функционировать, мелкие организации не справятся. Три других пограничных перехода в Сирию, над которыми правительство в Дамаске также не имело контроля, уже закрыты по настоянию России. Баб эль-Хава – последний контрольно-пропускной пункт, через который все еще может работать ООН”.

“Российское правительство утверждает, что ситуация в Сирии изменилась после того, как в 2014 году Совет Безопасности ООН принял решение открыть четыре пограничных перехода в районы, контролировавшиеся в то время сирийскими повстанцами, чтобы обеспечить снабжение находящихся там людей. “Сирийское правительство восстановило контроль над большей частью страны”, – говорится в заявлении российской миссии при ООН.

Поэтому трансграничная помощь, по мнению России, нарушает суверенитет Сирии. Все необходимые поставки должны вновь осуществляться через правительство в столице Дамаске, говорится в заявлении.

“США настаивают на нарушении суверенитета Сирии”, – такой заголовок недавно появился у Russia Today в связи с темой пропускного пункта Баб аль-Хава”.

Канал приводит еще один аргумент, который также используется сирийским и российским правительствами: так, Russia Today предоставил возможность подробно высказаться министру иностранных дел Сирии Фейсалу Микдаду. Он заявил, что помощь ООН через Баб аль-Хава была “очередной попыткой помочь террористическим группировкам и предоставить им все необходимые ресурсы для продления террористической войны против Сирии.



Это объясняется тем, что Идлиб находится под управлением непрозрачного местного правительства. Оно является политической рукой исламистской группировки “Хайят Тахрир аш-Шам (HTS)”, которую, в частности, США причисляют к террористическим организациям. Турция также считает HTS таковой, но в то же время поддерживает хорошие связи с группировкой. Между тем HTS демонстрирует умеренную позицию, но некоторые части этой группировки вышли из сирийского подразделения “Аль-Каиды”*. HTS контролирует пограничный переход Баб эль-Хава на сирийской стороне.



Однако гуманитарные организации, работающие в Идлибе, не считают предложение России направлять помощь полностью через Дамаск жизнеспособной альтернативой.