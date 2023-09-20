Грузовое судно подорвалось на мине у побережья Румынии

У побережья Румынии, в акватории Черного моря, грузовое судно подорвалось на морской мине. Согласно информации, предоставленной каналом CNN, взрыв произошел приблизительно в 40 километрах от берега, экипаж судна удалось спасти.
Согласно отчетам, взрыв произошел в машинном отделении судна.
Члены экипажа утверждают, что судно наткнулось с миной. Власти Румынии, однако, до сих пор не могут окончательно подтвердить причину этого взрыва.
Согласно данным румынского морского спасательного агентства MRCC, 12 членов экипажа судна Seama, зарегистрированного в Того, были эвакуированы и доставлены для получения неотложной медицинской помощи в порт Сулина, который находится близ границы с Украиной.
Согласно отчетам, взрыв произошел в машинном отделении судна.
Члены экипажа утверждают, что судно наткнулось с миной. Власти Румынии, однако, до сих пор не могут окончательно подтвердить причину этого взрыва.
Согласно данным румынского морского спасательного агентства MRCC, 12 членов экипажа судна Seama, зарегистрированного в Того, были эвакуированы и доставлены для получения неотложной медицинской помощи в порт Сулина, который находится близ границы с Украиной.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии