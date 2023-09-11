Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая

19:40 11 сентября Киев, Украина





Об этом Ираклий Гарибашвили сказал на заседании правительства, передает Первый канал Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с сегодняшнего дня страна вводит безвизовый режим для граждан Китая.Об этом Ираклий Гарибашвили сказал на заседании правительства, передает Первый канал Грузии.

"Мы приняли решение и с сегодняшнего дня ввести безвизовый режим для граждан Китая. Сегодня я выдам соответствующее распоряжение. Это будет очень важно, это будет стимул для того, чтобы в Грузию приезжало еще больше туристов", – сказал Гарибашвили.

По словам главы грузинского правительства, китайские туристы "считаются самыми желанными туристами в мире".

"Туризм для нас очень важен. В прошлом году мы получили прямые доходы от туризма в размере 3 млрд 500 млн долларов. В этом году мы ожидаем еще больше. Мы работаем на других рынках. Мы хотим привлечь в страну больше туристов", – объяснил Ираклий Гарибашвили.

Глава грузинского правительства также рассказал о важности развития торгово-экономических связей с Китаем. Гарибашвили надеется на увеличение числа прямых авиарейсов из КНР.

"У меня был очень успешный визит в Китай – страну, которая сегодня является второй по величине экономикой в мире, сильнейшей экономикой. В наших интересах – укрепить торгово-экономические отношения с Китаем, привлечь больше инвестиций из Китая, привлечь больше туристов в Грузию", – сказал он на заседании правительства.

В то же время Гарибашвили не сообщил, граждане Китая смогут находиться в Грузии без визы. Также премьер страны не сказал, будет ли облегчен визовый режим в Китае для граждан Грузии.