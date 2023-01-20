Грузия ужесточит условия пребывания россиян в стране

18:11 20 января Киев, Украина

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране, также она выступила против восстановления прямого авиасообщения с россией.



Об этом сообщает пресс-служба Зурабишвили.

"Я не приветствую восстановление рейсов в россию! Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, то есть как будто она служит облегчению проблем проживающих в россии грузин", –отметила президент.

По ее словам, для грузинского общества и для нее самой является "как минимум непонятной" позиция действующего грузинского правительства по вопросу российского вторжения в Украину.



Зурабишвили призвала правительство "серьезно изучить вопрос притока российских граждан" в Грузию, чтобы учесть и защитить безопасность и национальные интересы грузин.

"Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны - об обходе санкций через Грузию!", - подчеркнула президент.



Как известно, после вторжения рф в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к западным санкциям против россии.