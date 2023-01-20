Грузия ужесточит условия пребывания россиян в стране

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране, также она выступила против восстановления прямого авиасообщения с россией.
Об этом сообщает пресс-служба Зурабишвили.
Об этом сообщает пресс-служба Зурабишвили.
По ее словам, для грузинского общества и для нее самой является "как минимум непонятной" позиция действующего грузинского правительства по вопросу российского вторжения в Украину.
Зурабишвили призвала правительство "серьезно изучить вопрос притока российских граждан" в Грузию, чтобы учесть и защитить безопасность и национальные интересы грузин.
Зурабишвили призвала правительство "серьезно изучить вопрос притока российских граждан" в Грузию, чтобы учесть и защитить безопасность и национальные интересы грузин.
Как известно, после вторжения рф в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к западным санкциям против россии.
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