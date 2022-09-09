Грузия: таксист бросил российских туристов из-за ссоры об украинской музыке

16:01 09 сентября Киев, Украина

Российские пассажиры по дороге из Тбилисского аэропорта в гостиницу потребовали от водителя такси выключить украинскую музыку — тот направился в противоположном направлении, поднялся на Гомборский перевал, где и высадил россиян и уехал.



Россияне подали на водителя в Россияне подали на водителя в суд , заявив, что он похитил их и незаконно лишил свободы по национальному признаку. Таксисту грозил срок от 7 до 10 лет тюрьмы.



Однако коллегия присяжных постановила, что действия таксиста не подпадают под 3 часть статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц). Как заявил его адвокат Ираклий Чомахашвили, заседание завершилось со счетом 12:0.