Грузия создала фонд поддержки "Грузинского легиона", который воюет на украинском фронте

11:46 25 октября Киев, Украина

В Грузии создали фонд для поддержки добровольческого "Грузинского легиона", чьи бойцы активно участвуют в борьбе на стороне Сил обороны Украины.



Эту информацию распространила грузинская служба.



"Грузинский легион" присоединился к борьбе на стороне Украины в войне с россией с 2014 года, и в настоящее время в его состав входит около 1300 бойцов. Это подразделение подчинено Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.