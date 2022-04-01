Грузия: противники проведения ЛГБТ-марша "Тбилиси прайм" напали на журналистов

18:22 05 июля Киев, Украина

В центре Тбилиси радикальные группы и противники ЛГБТ-марша забросали бутылками и камнями журналистов, более 10 человек пострадали.

Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».



О том, что во время контракции возле парламента пострадали их сотрудники – операторы и корреспонденты, уже сообщили Общественное телевидение Грузии, телекомпания «Пирвели», «Мтавари», «Формула», «Рустави-2», «Радио Свобода». Оператора Общественного телевидения Грузии доставили в клинику.



Несмотря на то, что никого из представителей ЛГБТ-сообщества на проспекте не было, участники контракции не позволяли журналистам работать на месте событий – они забрасывали съемочные группы бутылками, камнями и палками, нападали на них и ломали аппаратуру.





Патрульная полиция ограничилась тем, что вывела журналистов с места событий и закрыла периметр, где проходила контракция, живой цепью.

Акцию «Марш солидарности» в защиту прав ЛГБТ-сообщества сегодня вечером планировала провести НПО «Тбилиси прайд» и поддерживающие их активисты. Однако уже с 11 утра, задолго до запланированного марша, на проспекте Руставели началась контракция. Это произошло сразу после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проведение «Марша солидарности» на центральном проспекте.



Контракция заключалась в том, что несколько сотен человек — представители ультранационалистических организаций «Грузинский марш» и «Грузинская идея», а также православные активисты, разнесли палатки оппозиции, которые уже несколько месяцев расположены на проспекте Руставели. Они также разгромили вход в офис организации гражданских активистов «Сирцхвилиа».



Сообщается, что радикалы также сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии.



О задержании участников насильственной акции пока не сообщается.



В МВД Грузии заявили, что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 154 (незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и статья 126 (насилие).