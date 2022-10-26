Грузия продлит программу для беженцев из Украины

В Грузии еще на пол года продлят программу помощи украинским беженцам.
Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге, сообщают Новости-Грузия.
Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге, сообщают Новости-Грузия.
Он отметил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир - по 300 лари на семью (около 100 долларов). Свыше 1050 украинцев получают ежемесячное социальное пособие в размере 45 лари на человека.
Глава минздрава Грузии заявил, что правительство заплатило за временное жилье гражданам, приехавшим из Украины в Грузию, до 200 тысяч лари.
Еще до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали грузинские клиники.
Посольство Украины в Грузии сообщило, что с 24 февраля в страну въехали в статусе беженца 25 990 граждан Украины, из них 6980 - дети.
Денежную помощь на начало октября от правительства Грузии для оплаты съемного жилья получили 2745 семей украинских беженцев.
Глава минздрава Грузии заявил, что правительство заплатило за временное жилье гражданам, приехавшим из Украины в Грузию, до 200 тысяч лари.
Еще до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали грузинские клиники.
Посольство Украины в Грузии сообщило, что с 24 февраля в страну въехали в статусе беженца 25 990 граждан Украины, из них 6980 - дети.
Денежную помощь на начало октября от правительства Грузии для оплаты съемного жилья получили 2745 семей украинских беженцев.
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