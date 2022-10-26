Грузия продлит программу для беженцев из Украины

18:36 26 октября Киев, Украина

В Грузии еще на пол года продлят программу помощи украинским беженцам.



Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге, сообщают Новости-Грузия.

"Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев... Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев", - рассказал чиновник.

Он отметил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир - по 300 лари на семью (около 100 долларов). Свыше 1050 украинцев получают ежемесячное социальное пособие в размере 45 лари на человека.



Глава минздрава Грузии заявил, что правительство заплатило за временное жилье гражданам, приехавшим из Украины в Грузию, до 200 тысяч лари.



Еще до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали грузинские клиники.



Посольство Украины в Грузии сообщило, что с 24 февраля в страну въехали в статусе беженца 25 990 граждан Украины, из них 6980 - дети.



Денежную помощь на начало октября от правительства Грузии для оплаты съемного жилья получили 2745 семей украинских беженцев.